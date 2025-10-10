Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Freitagvormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 44,06 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 44,06 EUR. Bei 44,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.632 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,03 Prozent.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

