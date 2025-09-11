Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 43,08 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.300 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 67,60 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Mit einem Kursverlust von 5,94 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

