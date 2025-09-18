DAX23.672 +0,3%ESt505.471 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.331 +0,1%Nas22.563 -0,1%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Notierung im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Verlusten

24.09.25 16:09 Uhr

24.09.25 16:09 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
45,72 EUR -0,48 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 45,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 44,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,82 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 38.440 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

