Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 45,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 44,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,82 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 38.440 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie legt zu: Barclays hat die Bewertung aufgenommen