Carl Zeiss Meditec im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Aufschlag

15.10.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
45,80 EUR 0,12 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:46 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 46,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.259 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 14,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

