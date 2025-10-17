DAX23.765 -2,1%Est505.568 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,18 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Freitagvormittag

17.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 46,22 EUR.

Carl Zeiss Meditec AG
46,08 EUR -0,28 EUR -0,60%
Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 46,22 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 45,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.392 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 55,02 Prozent Luft nach oben. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 14,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,695 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

