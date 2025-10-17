Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Freitagmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 46,10 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 46,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 45,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,22 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 43.059 Aktien.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 35,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,695 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

