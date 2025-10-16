DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.313 +0,2%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.719 +0,2%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

16.10.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 46,24 EUR.

Carl Zeiss Meditec AG
46,36 EUR 1,80 EUR 4,04%
Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 46,24 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,56 EUR aus. Bei 44,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 38.379 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 35,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 12,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,695 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,74 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

