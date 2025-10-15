Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 45,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 45,10 EUR ab. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 45,02 EUR. Mit einem Wert von 45,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.909 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 37,06 Prozent niedriger. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 11,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

