Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Vormittag zu

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 45,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 45,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,96 EUR. Bisher wurden heute 1.251 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 36,33 Prozent niedriger. Bei 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,695 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,74 EUR im Jahr 2025 aus.

