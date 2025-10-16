Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag ins Plus

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 46,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:42 Uhr 2,6 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,96 EUR. Zuletzt wechselten 14.084 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,95 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,695 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 55,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,74 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

