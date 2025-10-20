Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag höher

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 46,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 46,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.724 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 55,36 Prozent Luft nach oben. Bei 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 12,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,695 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,23 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

