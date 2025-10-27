DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Profil
Aktie im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Montagnachmittag ausgebremst

27.10.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 45,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
45,22 EUR -0,38 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 45,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 45,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.250 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,24 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,61 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
