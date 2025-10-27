Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 45,28 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 45,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 45,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.250 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,24 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,61 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

