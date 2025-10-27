Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag stärker

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 46,42 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 46,42 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,50 EUR zu. Bei 46,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.794 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 54,35 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.

