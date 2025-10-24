Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 47,06 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,06 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,22 EUR. Bisher wurden heute 7.911 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,25 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 16,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,695 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,50 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

