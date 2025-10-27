Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,34 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 45,34 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 45,32 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 18.823 Stück.

Am 20.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,52 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 51,61 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.

