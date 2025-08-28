DAX23.946 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.470 -0,4%Nas21.474 -1,1%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Profil
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagnachmittag südwärts

29.08.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 43,36 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,36 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,86 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 23.329 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,20 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 39,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,44 Prozent.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

