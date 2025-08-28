Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 43,36 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,36 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,86 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 23.329 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,20 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 39,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,44 Prozent.
Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.
Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen