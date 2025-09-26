Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 42,82 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 42,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,82 EUR. Mit einem Wert von 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.079 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Gewinne von 68,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

