Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 42,28 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,20 EUR ein. Bei 42,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 29.773 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 70,77 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 4,16 Prozent Luft nach unten.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

