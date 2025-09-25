Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,02 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 43,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,02 EUR. Bei 42,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.816 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 40,42 Prozent niedriger. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,74 EUR im Jahr 2025 aus.

