Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Kursabschlägen

30.10.25 09:22 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 43,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 43,98 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,98 EUR. Bei 44,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.833 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 38,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Mit Abgaben von 7,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,61 EUR an.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

