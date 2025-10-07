Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 68,80 USD abwärts.

Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 68,80 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 68,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 68,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 621.507 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,45 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Abschläge von 24,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2026 wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

