Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagabend im Minusbereich

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 68,47 USD.
Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 68,47 USD nach. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,46 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,99 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2.296.768 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,89 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 USD.
Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,64 Mrd. USD umgesetzt.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
