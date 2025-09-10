Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Cisco am Donnerstagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 68,05 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 68,05 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 67,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,25 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.734.451 Stück gehandelt.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,86 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umsetzen können.
Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
