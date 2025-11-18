Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagabend im Minus
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 77,21 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 77,21 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 76,46 USD. Mit einem Wert von 77,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.752.295 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,50 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,97 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 32,51 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.
Cisco gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,68 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,12 USD fest.
Redaktion finanzen.net
