Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 77,83 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Cisco-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 77,83 USD. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,20 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 77,08 USD. Bei 77,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 838.138 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,50 USD an. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 33,05 Prozent Luft nach unten.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 USD, nach 0,68 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

