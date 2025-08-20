Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Nachmittag nach

Blick auf Cisco-Kurs

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 66,62 USD.

Die Cisco-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,62 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 66,48 USD. Bei 67,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.666 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 39,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,49 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick