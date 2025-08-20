DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Nachmittag nach

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 66,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
57,67 EUR 0,38 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cisco-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,62 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 66,48 USD. Bei 67,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.666 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 39,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,49 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
