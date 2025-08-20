Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 66,62 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Cisco-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,62 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 66,48 USD. Bei 67,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.666 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 39,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.
Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,49 USD je Cisco-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen