Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 66,32 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 66,32 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,22 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 461.161 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 10,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Coca-Cola die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

