Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 70,04 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 70,04 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,05 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.238.834 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,46 Prozent.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

