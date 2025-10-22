Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend nahezu unbewegt
Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 71,25 USD.
Mit einem Kurs von 71,25 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,61 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,52 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 71,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.512.925 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.
Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 4,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 17,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,67 USD.
Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.
In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Coca-Cola Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
