DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Coca-Cola Aktie

58,69 EUR +0,03 EUR +0,05 %
STU
68,30 USD +0,73 USD +1,07 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 252,59 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

RBC Capital Markets

14:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
58,69 EUR 0,03 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor dem Quartalsbericht am 21. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Zahlen des Getränkeherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Nik Modi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte daran, dass das Management Anfang September die Erwartungen hinsichtlich der Absatzmengen aufgrund der internationalen Schwäche gedämpft hatte./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 06:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: aswadie / Shutterstock

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 76,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 68,44		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 68,30		 Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 78,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

14:36 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
22.09.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
23.07.25 Coca-Cola Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

dpa-afx Mehr Lohn gefordert Coca-Cola-Aktie leichter: Warnstreik im Norden Coca-Cola-Aktie leichter: Warnstreik im Norden
dpa-afx ROUNDUP 2: Ausstand bei Coca-Cola beginnt im Norden - Streit um Lohn
finanzen.net Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP: Ausstand bei Coca-Cola beginnt im Norden - Streit um Lohn
dpa-afx KORREKTUR: Warnstreik bei Coca-Cola - Gewerkschaft fordert mehr Lohn
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola zeigt sich am Abend gestärkt
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola reagiert am Freitagnachmittag positiv
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones fällt
MotleyFool Better Warren Buffett Buy: American Express vs. Coca-Cola
MotleyFool Could Investing $10,000 in Coca-Cola Help Make You a Millionaire?
MotleyFool Best Stock to Buy Right Now: Coca-Cola vs. PepsiCo
Zacks Coca-Cola (KO) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Zacks Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Benzinga The Coca-Cola Co&#39;s Arch-Rival Is Facing The Heat: Growth Score Plummets
Benzinga A Look Into Coca-Cola Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks Is It Wise to Buy Coca-Cola Pre-Q3 Earnings Amid Soft Volume Trends?
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen