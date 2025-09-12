Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,67 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 66,67 USD. Bei 66,52 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 452.293 Stück.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 10,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

