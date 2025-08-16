DAX24.285 -0,3%ESt505.424 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.933 ±-0,0%Nas21.614 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.338 +0,1%
So bewegt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit angezogener Handbremse

18.08.25 16:10 Uhr

18.08.25 16:10 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,87 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,87 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,01 USD zu. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,68 USD. Bei 69,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.310 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,25 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 12,31 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"

