Blick auf Coca-Cola-Kurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

20.10.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 68,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
58,60 EUR -0,07 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,10 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,93 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 407.987 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 10,98 Prozent sinken.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 78,33 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

