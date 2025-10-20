Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 68,55 USD.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,55 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,58 USD an. Bei 68,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.117.779 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,57 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 78,33 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

