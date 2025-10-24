Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 69,87 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 69,87 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,73 USD nach. Bei 69,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.158.601 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.
Coca-Cola ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 12,46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
Analysen zu Coca-Cola Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen