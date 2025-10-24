Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 69,86 USD abwärts.

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 69,86 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 69,76 USD. Bei 69,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 354.280 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Mit einem Kursverlust von 13,23 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,99 USD je Coca-Cola-Aktie.

