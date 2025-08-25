DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Kurs der Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

26.08.25 16:10 Uhr

26.08.25 16:10 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 68,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
58,96 EUR -0,43 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 68,85 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 68,80 USD. Bei 68,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 350.728 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 8,03 Prozent zulegen. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,96 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com

