Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 68,93 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 68,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.320.909 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 12,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,99 USD je Aktie aus.

