DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

30.10.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 68,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
59,76 EUR 0,92 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 68,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.320.909 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 12,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

Coca-Cola-Aktie: Warnstreik in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen