Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Coinbase im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 311,49 USD ab.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 311,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 309,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 312,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ 787.777 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 29,94 Prozent niedriger. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 54,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 8,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor