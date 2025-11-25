DAX23.459 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.817 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
Coinbase im Blick

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag in Rot

25.11.25 16:09 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 244,96 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,3 Prozent auf 244,96 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 242,10 USD. Bei 247,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 378.042 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 81,50 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 71,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,12 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

