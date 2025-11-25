Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagabend in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 247,00 USD ab.

Das Papier von Coinbase befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 247,00 USD ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 240,78 USD ein. Bei 247,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.346.302 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 44,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 42,27 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,50 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

