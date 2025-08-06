Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag fester

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 32,03 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 32,03 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 32,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 178.561 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 33,49 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 4,56 Prozent zulegen. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 164,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,938 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

