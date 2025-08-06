Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 35,49 EUR.
Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 35,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 35,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.991.205 Commerzbank-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 65,86 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,942 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 26,93 EUR.
Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|18.07.2025
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|18.07.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|27.11.2023
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
