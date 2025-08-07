Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,46 EUR.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,46 EUR. Bei 34,82 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,39 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.502 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 34,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 64,84 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,942 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,93 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial