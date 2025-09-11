DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.905 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Kursentwicklung im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Nachmittag ausgebremst

12.09.25 16:10 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 32,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,40 EUR -0,47 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 32,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 32,13 EUR. Bei 33,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.368.979 Stück gehandelt.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

