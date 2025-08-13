Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 37,64 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 37,64 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.105.141 Stück.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 16.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,40 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,947 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,64 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 6,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

