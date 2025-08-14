Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 37,32 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 37,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 36,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,57 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 919.405 Stück gehandelt.

Bei 37,83 EUR markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,37 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,950 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,64 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Aktie aus.

