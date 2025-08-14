Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 37,01 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 37,01 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,87 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.847.146 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,83 EUR erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 12,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 66,85 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,950 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,64 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

