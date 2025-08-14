Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 37,49 EUR.

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,49 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,64 EUR aus. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 37,45 EUR. Mit einem Wert von 37,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.035 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 12,27 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 205,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,50 EUR je Aktie.

