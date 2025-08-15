Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 36,00 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 36,00 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 35,61 EUR. Bei 36,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.292.751 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 37,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Gewinne von 5,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,50 EUR am 11.09.2024. Abschläge von 65,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,950 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,93 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

